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        Vali Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanlığı heyetini kabul etti

        Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunun 42'nci yıl dönümü nedeniyle Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 15:28 Güncelleme: 24.06.2024 - 15:33
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        Vali Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanlığı heyetini kabul etti
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        Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunun 42'nci yıl dönümü nedeniyle Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

        Vali Aktaş'ı, Yüzbaşı Derya Kara Eldemir, Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Doğanarslan ve Uzman Çavuş Gökay Özoğlu ile ziyaret eden Yarbay Oran, yıl dönümü etkinlikleriyle ilgili bilgi vererek, desteklerinden dolayısıyla teşekkürlerini sundu.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Vali Aktaş ise "Mavi Vatanımızın emniyet ve güvenliğini sağlayan aynı zamanda ulusal çıkarlarımızın korunmasında üstlendiği görevleri gece ve gündüz üstün başarı ve fedakarlıkla yerine getiren, Sahil Güvenlik Komutanlığımızın 42'nci kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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