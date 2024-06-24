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        AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider'den Lapseki Belediyesine ziyaret

        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Hasan Engin, Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi üyeleriyle Lapseki Belediye Başkanı Atilla Öztürk'e iadeiziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 21:42 Güncelleme: 24.06.2024 - 21:48
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        AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider'den Lapseki Belediyesine ziyaret
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        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Hasan Engin, Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi üyeleriyle Lapseki Belediye Başkanı Atilla Öztürk'e iadeiziyarette bulundu.

        Gider, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, Öztürk ve ekibine başarılar dileyerek, Lapseki Belediye Meclisi'nde 8 Haziran'da yaşanan tartışmaya değindi.

        Meclisin kutsiyeti ve demokrasilerin vazgeçilmezi olması konusunda Öztürk ile hemfikir olmalarından mutluluk duyduğunu ifade eden Gider, "İster TBMM olsun ister belediye meclisi ister köy ihtiyar heyeti, demokrasilerde meclisler olduğu sürece hepimiz varız. Bu anlamda yaşanan müessif olayı unutulması gereken ve tekrar yaşanmaması gereken bir olay olarak varsayıp, yolumuza devam etme konusunda görüş birliğine vardık." dedi.

        Gider, gerek bir mühendis olarak analitik bakışa sahip olması gerekse mütevazi kişiliğiyle Öztürk'ün önüne çıkan problemleri çözebileceğine inandığını dile getirdi.

        İdarecilerin görevinin mevzuat ve vicdan çerçevesinde kurumları yönetmek olduğunu anlatan Gider, şunları kaydetti:

        "Biz başkanımızdan gerek personel yönetimi gerekse Lapsekililere hizmet konusunda mevzuat ve vicdanı doğrultusunda hizmet edeceğini düşünüyoruz. Çünkü günler gelir geçer ancak Çanakkale ruhu bakidir. Çanakkale ruhunda çok fazla kimin ne düşündüğü, dün kimin ne söylediğinin önemi yoktur. Yarınlara birlikte yürüme iradesi vardır. Seçimler her 5 senede bir tekrarlanır. Seçimlerde belediyeyi yönetecek meclisler ve başkanlar seçilir. Bu iş personeli bağlamaz. Personelin her seçimdeki tavrı, tüm memurların olduğu gibi tarafsız kalmak zorunda da değillerdir, herkesin bir tarafı vardır. Ancak seçim geçtikten sonra herkes işine, gücüne, ekmeğine bakar. Bu gerek çalışanlar gerek yönetenler için böyledir. Bu konuda da hemfikir olduğumuzdan mutlu olduk. Lapseki Belediye Meclisinin bundan sonraki tüm meclislerde alacağı kararlar hep oybirliğiyle alınır, Lapseki'ye hizmet ruhu içinde hareket edilir diye düşünüyoruz."

        Lapseki Belediye Başkanı Atilla Öztürk de herkesin Çanakkale için çalıştığını, hep birlikte güzel hizmetler yapmayı planladıklarını belirtti.

        Öztürk, "Seçimlere girerken söylemiştim. 'Benim Ankara'da bir bakan yardımcım, 4 de Çanakkale milletvekilim var' demiştim. Milletvekillerimizin hiçbirini birbirinden ayırmıyorum. Seçim de bitti. Şu andan sonra zaman siyaset zamanı değil, zaman memleketimize hizmet etme zamanı." diye konuştu.

        Ziyaretin ardından Öztürk, AK Parti Milletvekili Gider'e günün anısına üzerinde Çanakkale'nin simgelerinin yer aldığı porselen tabak hediye etti.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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