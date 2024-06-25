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        Çanakkale Valiliğinden "kimlik ve sürücü belgelerini yenileyin" uyarısı

        Çanakkale Valiliği, resmi işlemlerinde mağdur olunmaması ve yıl sonunda yaşanacak yoğunluktan olumsuz etkilenilmemesi adına kimlik ve sürücü belgelerinin yenilenmesi uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 13:11 Güncelleme: 25.06.2024 - 13:11
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        Çanakkale Valiliğinden "kimlik ve sürücü belgelerini yenileyin" uyarısı
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        Çanakkale Valiliği, resmi işlemlerinde mağdur olunmaması ve yıl sonunda yaşanacak yoğunluktan olumsuz etkilenilmemesi adına kimlik ve sürücü belgelerinin yenilenmesi uyarısında bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamada, kentte ikamet eden 50 bin 259 kişinin eski tip nüfus cüzdanı, 57 bin 43 kişinin eski tip sürücü belgesi kullandığı belirtildi.

        Açıklamada, vatandaşların çeşitli kurum ve kuruluşlardaki resmi işlemlerinde mağdur olmaması ve yıl sonunda yaşanacak yoğunluktan olumsuz etkilenmemesi için "Alo 199", "randevu.nvi.gov.tr" ve "NVİ Mobil"den randevu alarak kimlik kartı ve sürücü belgesi başvurusunda bulunmaları gerektiği ifade edildi.

        Nüfus cüzdanlarının kimlik kartı ile değiştirilmesi ile ilgili belirlenen son bir tarih bulundığı aktarılan açıklamada, sürücü belgelerinin yeni tip sürücü belgesiyle değiştirilmesine ilişkin son tarihin 31 Aralık 2024 olduğu hatırlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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