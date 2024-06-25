Çanakkale Valiliğinden "kimlik ve sürücü belgelerini yenileyin" uyarısı

Çanakkale Valiliği, resmi işlemlerinde mağdur olunmaması ve yıl sonunda yaşanacak yoğunluktan olumsuz etkilenilmemesi adına kimlik ve sürücü belgelerinin yenilenmesi uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte ikamet eden 50 bin 259 kişinin eski tip nüfus cüzdanı, 57 bin 43 kişinin eski tip sürücü belgesi kullandığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların çeşitli kurum ve kuruluşlardaki resmi işlemlerinde mağdur olmaması ve yıl sonunda yaşanacak yoğunluktan olumsuz etkilenmemesi için "Alo 199", "randevu.nvi.gov.tr" ve "NVİ Mobil"den randevu alarak kimlik kartı ve sürücü belgesi başvurusunda bulunmaları gerektiği ifade edildi.