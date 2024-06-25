Çanakkale'de ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı

Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

İlçeye bağlı Ayıtrede ve Bekirli köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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