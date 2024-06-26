Çanakkale otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Yangın, ilk müdahale araçları ve mahalle sakinlerinin de yardımıyla kısa sürede kontrol altına alındı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine Bayramiç Orman İşletmesi ve Bayramiç Belediyesi itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.

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