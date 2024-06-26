Çanakkale otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Çanakkale Bayramiç ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Çanakkale Bayramiç ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Tepecik Mahallesi Karacaoğlan Sokak'taki otluk alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine Bayramiç Orman İşletmesi ve Bayramiç Belediyesi itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.
Yangın, ilk müdahale araçları ve mahalle sakinlerinin de yardımıyla kısa sürede kontrol altına alındı.
Yol kenarında başlayan, otluk alana sıçrayan yangın nedeniyle bölgede bulunan arı kovanları hasar gördü.
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