Çan'da ormanlık alandaki yangın söndürüldü
Çanakkale'nin Çan ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Çanakkale'nin Çan ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Çan'ın Bakdakçılar köyünde Aydınburun mevkisinde orman yangını çıktığı ihbarı üzerine, Orman Bölge Müdürlüğünce İHA'dan alınan görüntülerle yangının ilerleyişi izlendi.
Havada bulunan 2 su atar uçağı tarafından acil müdahale yapıılan yangın, Çan Orman İşletme ekiplerince söndürüldü.
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