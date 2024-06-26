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        Çan'da ormanlık alandaki yangın söndürüldü

        Çanakkale'nin Çan ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 13:14 Güncelleme: 26.06.2024 - 13:14
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        Çan'da ormanlık alandaki yangın söndürüldü
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        Çanakkale'nin Çan ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Çan'ın Bakdakçılar köyünde Aydınburun mevkisinde orman yangını çıktığı ihbarı üzerine, Orman Bölge Müdürlüğünce İHA'dan alınan görüntülerle yangının ilerleyişi izlendi.

        Havada bulunan 2 su atar uçağı tarafından acil müdahale yapıılan yangın, Çan Orman İşletme ekiplerince söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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