Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de Çarşı Bölgesi yayalaştırılacak

        Çanakkale'de Çarşı Bölgesi'nde Yayalaştırma Projesi hayata geçirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 16:59 Güncelleme: 26.06.2024 - 16:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de Çarşı Bölgesi yayalaştırılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'de Çarşı Bölgesi'nde Yayalaştırma Projesi hayata geçirilecek.

        Çanakkale Belediyesinden yapılan açıklamada, proje kapsamında, Kemalpaşa Mahallesindeki Eski Balıkhane Sokak, Fetvane Sokak (Kemalyeri Sokak ile Hapishane Sokak arası), Eski Mahkeme Sokak ve Küçük Hamam Sokak, 1 Temmuz'dan itibaren sürekli olarak 09.00-11.00 saatleri dışında kalan zaman diliminde araç trafiğine kapalı olacağı belirtildi.

        Projenin ana hedefleri doğrultusunda, 1995 yılından bu yana yürürlükte olan Çanakkale Kentsel Sit Alanı Projesi içinde belirlenmiş güvenli yaya alanlarının oluşturulması ile Çarşı Bölgesi'nin ekonomik canlılığının artırılması hedeflerine uygun olarak alınan İl Trafik Komisyon Kararları kapsamında çalışmaların yürütüleceği ifade edilen açıklamada, araç trafiğinin azaltılması ile alışveriş ve sosyal ihtiyaçlar için trafiğe kapalı, güvenli alanların oluşturulacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yemek yerken üzerlerine tavan çöktü!
        Yemek yerken üzerlerine tavan çöktü!
        Rize'de sağanak sonrası sel!
        Rize'de sağanak sonrası sel!
        Eşinin uykusunda boğazını kesmişti! İddianame tamam!
        Eşinin uykusunda boğazını kesmişti! İddianame tamam!
        İstanbul'da kadın cesedi bulunmuştu! Ayrıntılar ortaya çıktı!
        İstanbul'da kadın cesedi bulunmuştu! Ayrıntılar ortaya çıktı!
        Can Kıraç hayatını kaybetti
        Can Kıraç hayatını kaybetti
        Almanya'da çifte vatandaşlık yasası yarın yürürlükte
        Almanya'da çifte vatandaşlık yasası yarın yürürlükte
        Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı
        Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı
        Aralarında 3 km var
        Aralarında 3 km var
        Yapay zekanın çözemediği 'temiz enerji' problemi
        Yapay zekanın çözemediği 'temiz enerji' problemi
        Assange ailesiyle yeniden bir arada
        Assange ailesiyle yeniden bir arada
        Bizim çocuklar tur için sahada!
        Bizim çocuklar tur için sahada!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Zaniolo'da sıcak saatler!
        Zaniolo'da sıcak saatler!
        Kolajen içeren doğal 9 gıda!
        Kolajen içeren doğal 9 gıda!
        Çeyrek asır sonra yeni tuvalet krizi
        Çeyrek asır sonra yeni tuvalet krizi
        Yok böyle eşitlik! Danimarka ve Slovenya...
        Yok böyle eşitlik! Danimarka ve Slovenya...
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Konser biletleri neden pahalı?
        Konser biletleri neden pahalı?
        Kadınların cep isyanı!
        Kadınların cep isyanı!

        Benzer Haberler

        Çan'da Emtia Panayırı başladı
        Çan'da Emtia Panayırı başladı
        Çan'da ormanlık alandaki yangın söndürüldü
        Çan'da ormanlık alandaki yangın söndürüldü
        Çanakkale otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Çanakkale otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Köprü ve tünellerle ulaşımı kolaylaşan Çanakkale'nin turizmden 12 ay pay al...
        Köprü ve tünellerle ulaşımı kolaylaşan Çanakkale'nin turizmden 12 ay pay al...
        Dalışta, kuyruğu kesilip, halat bağlanmış vatozu görüntüledi
        Dalışta, kuyruğu kesilip, halat bağlanmış vatozu görüntüledi
        Çanakkale'de orman yangını
        Çanakkale'de orman yangını