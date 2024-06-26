Çanakkale'de Çarşı Bölgesi yayalaştırılacak

Çanakkale'de Çarşı Bölgesi'nde Yayalaştırma Projesi hayata geçirilecek.

Çanakkale Belediyesinden yapılan açıklamada, proje kapsamında, Kemalpaşa Mahallesindeki Eski Balıkhane Sokak, Fetvane Sokak (Kemalyeri Sokak ile Hapishane Sokak arası), Eski Mahkeme Sokak ve Küçük Hamam Sokak, 1 Temmuz'dan itibaren sürekli olarak 09.00-11.00 saatleri dışında kalan zaman diliminde araç trafiğine kapalı olacağı belirtildi.

Projenin ana hedefleri doğrultusunda, 1995 yılından bu yana yürürlükte olan Çanakkale Kentsel Sit Alanı Projesi içinde belirlenmiş güvenli yaya alanlarının oluşturulması ile Çarşı Bölgesi'nin ekonomik canlılığının artırılması hedeflerine uygun olarak alınan İl Trafik Komisyon Kararları kapsamında çalışmaların yürütüleceği ifade edilen açıklamada, araç trafiğinin azaltılması ile alışveriş ve sosyal ihtiyaçlar için trafiğe kapalı, güvenli alanların oluşturulacağı kaydedildi.