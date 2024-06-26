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        Çan'da Emtia Panayırı başladı

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde 3 gün sürecek Emtia Panayırı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 17:00 Güncelleme: 26.06.2024 - 17:03
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        Çan'da Emtia Panayırı başladı
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        Çanakkale'nin Çan ilçesinde 3 gün sürecek Emtia Panayırı başladı.

        Çan'da her yıl haziran ayında düzenlenen Emtia Panayırı, Kapalı Pazar Yeri'nde açıldı.

        Çocuklar için oyun alanları, lunapark, alışveriş stantlarının kurulacağı panayırda, yöresel ürünler, yerel lezzetler ve hediyelik eşyaların satışı da yapılacak.

        Çan'daki Emnia Panayırı, üç gün sürecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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