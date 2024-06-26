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        Ayvacık'ın Behram köyünde çıkan yangına müdahale ediliyor

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Assos Antik Kenti'nin yer aldığı Behram köyündeki makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 17:31 Güncelleme: 26.06.2024 - 17:35
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        Ayvacık'ın Behram köyünde çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Assos Antik Kenti'nin yer aldığı Behram köyündeki makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Behram köyündeki makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle sahil kesimine doğru ilerledi.

        İhbar üzerine bölgeye Ayvacık Orman İşletme ekipleri ile Ayvacık Belediyesi itfaiye personeli sevk edildi.

        Köylülerin de desteğiyle yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

        Behram köyü muhtarı Numan Türkay, AA muhabirine, makilik alanda çıkan yangının evler için bir risk oluşturmadığını, rüzgarın da etkisiyle alevlerin sahildeki Antik Liman ve antik kentin Agora bölümüne doğru ilerlediğini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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