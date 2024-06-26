Ayvacık'ın Behram köyünde çıkan yangına müdahale ediliyor

Behram köyü muhtarı Numan Türkay, AA muhabirine, makilik alanda çıkan yangının evler için bir risk oluşturmadığını, rüzgarın da etkisiyle alevlerin sahildeki Antik Liman ve antik kentin Agora bölümüne doğru ilerlediğini söyledi.

Köylülerin de desteğiyle yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Behram köyündeki makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle sahil kesimine doğru ilerledi.

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