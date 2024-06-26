GÜNCELLEME - Ayvacık'ın Behram köyünde çıkan yangına müdahale ediliyor

Yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Köylülerin de desteğiyle yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Behram köyündeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle sahil kesimine doğru ilerledi.

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