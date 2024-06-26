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        GÜNCELLEME 2 - Ayvacık'ın Behram köyünde çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Assos Antik Kenti'nin yer aldığı Behram köyündeki makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kısmen kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 17:31 Güncelleme: 26.06.2024 - 17:31
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        GÜNCELLEME 2 - Ayvacık'ın Behram köyünde çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Assos Antik Kenti'nin yer aldığı Behram köyündeki makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kısmen kontrol altına alındı.

        Behram köyündeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle sahil kesimine doğru ilerledi.

        İhbar üzerine bölgeye, Ayvacık Orman İşletme ekipleri ile Ayvacık Belediyesi itfaiye personeli sevk edildi.

        Köylülerin de desteğiyle yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

        Ekiplerin bölgedeki çalışması devam ederken alevlerin arasında kalan bir arazöz yanarak kullanılmaz hale geldi.

        Assos Kazı Evi'ni teğet geçen yangında Assos Antik Kenti içindeki otlar ve çalılıklar yandı.

        Ekiplerin 10 uçak ve 5 helikopterle 20 arazöz-su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı, 4 dozer, 4 treyler, 10 diğer kurumlara ait araçlar ve toplam 225 personelle müdahale ettiği yangın, kısmen kontrol altına alındı.

        Yaklaşık 31 hektarlık makilik ve otluk alanın zarar gördüğü bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

        - "Soğutma çalışmaları bitene kadar teyakkuz halinde bulunmamız lazım"

        Çanakkale Valisi İlhami Aktaş da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

        Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin hızlıca müdahale ettiği yangının hem köy hem de Antik Liman'a sıçramadığını söyledi.

        Orman teşkilatına ait bir arazözün yandığını belirten Aktaş, şunları kaydetti:

        "Bu arada ekipler de yangın içinde kaldı. Arkadaşlarımız kendilerini kurtardılar ama arazöz yandı. O kadar ciddi bir şekilde mücadele edildi. Bu mücadele sayesinde hem köyümüze hem de Antik Liman'a ulaşması engellenmiş oldu. Hem köyde hem de Antik Liman'da teyakkuz halinde bulunmamız lazım. Biraz rüzgar var. Tam kontrol altına alıp soğutma çalışmaları bitene kadar teyakkuz halinde bulunmamız lazım. Assos Antik Kenti'nde de herhangi bir yapıya, kültürel ve tarihi varlığa zarar söz konusu değil. Sadece etrafında bulunan, içinde bulunan makilik alanda ot yangını meydana geldi. Kültürel varlığımız açısından da herhangi bir kaybımız yoktur."

        - "Tedbiren köy ve oteller boşaltıldı"

        İlk anda Ayvacık Kaymakamı Salih Sak'ın yangın bölgesine geldiğini dile getiren Aktaş, "Biz de en hızlı şekilde geldik. Tedbiren köy ve oteller boşaltıldı. Tamamen kontrol altına alındığını orman teşkilatı açıklayana kadar köylülerimizin de Antik Liman'daki özellikle misafirlerimizin, oradaki otelde konaklayanların da dönmemesini istiyoruz. Şu anda teyakkuzda bulunmamız gerekiyor bir süre daha." ifadesini kullandı.

        Aktaş, Antik Kent'teki kazı evinin etrafında da ekiplerin arazözlerle tedbir aldığını ve oraya sıçramasını önlediğini sözlerine ekledi.

        Vali Aktaş'a İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, İl Jandarma Komutanı Albay Sadi Akman, Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ve Ayvacık Kaymakamı Salih Sak eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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