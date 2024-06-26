GÜNCELLEME 3 - Ayvacık'ın Behram köyünde çıkan yangın kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Assos Antik Kenti'nin yer aldığı Behram köyündeki makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Behram köyündeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle sahil kesimine doğru ilerledi.

İhbar üzerine bölgeye, Ayvacık Orman İşletme ekipleri ile Ayvacık Belediyesi itfaiye personeli sevk edildi.

Köylülerin de desteğiyle yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Ekiplerin bölgedeki çalışması devam ederken alevlerin arasında kalan bir arazöz yanarak kullanılmaz hale geldi.

Ekiplerin 10 uçak ve 5 helikopterle 20 arazöz-su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı, 4 dozer, 4 treyler, 10 diğer kurumlara ait araçlar ve toplam 225 personelle müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.

Vali Aktaş'a İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, İl Jandarma Komutanı Albay Sadi Akman, Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ve Ayvacık Kaymakamı Salih Sak eşlik etti.

Çanakkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Ayvacık ilçesi Behramkale köyü civarındaki orman yangını kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangın sahasındaki köylerde yaşayan vatandaşlarımızın yangın tamamen söndürülünceye kadar can ve mal güvenlikleri açısından dikkatli olmaları önem arz etmektedir. Çanakkale Valiliği olarak yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, orman teşkilatımız başta olmak üzere yangın süresince görev alan tüm kurumlarımızın çalışanlarına teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.