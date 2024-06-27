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        Assos Antik Kenti'nde yangından etkilenen makilik alanda temizlik çalışması yapılacak

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Behram köyünde çıkan ve Assos Antik Kenti'ndeki makilik alanı etkileyen, tarihi yapılara zarar vermeyen yangının izleri, Orman Bölge Müdürlüğü denetiminde yürütülecek çalışmalarla silinecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 14:33 Güncelleme: 27.06.2024 - 14:33
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        Assos Antik Kenti'nde yangından etkilenen makilik alanda temizlik çalışması yapılacak
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Behram köyünde çıkan ve Assos Antik Kenti'ndeki makilik alanı etkileyen, tarihi yapılara zarar vermeyen yangının izleri, Orman Bölge Müdürlüğü denetiminde yürütülecek çalışmalarla silinecek.

        Antik Çağ'ın büyük düşünürlerinden Aristo'nun 3 yıl yaşadığı ve felsefe okulu kurduğu, tarih boyunca Lidya, Pers, Pergamon¸ Roma egemenlikleri altında varlığını sürdürdükten sonra Orta Çağ'da terk edilen Assos Antik Kenti, dün öğleden sonra Behram köyünde sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen yangından kısmen etkilendi.

        Yol kenarında başlayıp rüzgarın etkisiyle antik kente kadar ilerleyen, kazıevini teğet geçen, bir arazözün yanmasına neden olan ve zeytinlik alanlarda da hasara yol açan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu akşam saatlerinde söndürüldü.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca, soğutma çalışmalarının daha etkin sürdürülmesi ve ziyaretçilerin güvenliği için 29 Haziran'a kadar kapalı tutulacak alanda Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri soğutma çalışmasına devam ediyor.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez, AA muhabirine, sadece makilik alanda çıkan yangının, Valilik ve Bölge Müdürlüğünün destekleriyle söndürüldüğünü söyledi.

        Hasar oluşan yer altındaki elektrik kablolarının Bakanlığın izniyle onarılacağını, antik limana giden su hattındaki zararın da giderileceğini belirten Esirgemez, "Ören yerinde yapılacak çalışmalar, Orman Bölge Müdürlüğü denetiminde makilik alanların ve yanan bitki örtüsünün temizlenmesi şeklinde olacak." dedi.

        - "Bütün kalıntılar toprak altında olduğu için etkilenmeleri söz konusu değil"

        Assos Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Nurettin Arslan da yangının her ne kadar ören yerinin dışında bir alanda meydana gelse de rüzgarın etkisiyle akropolün çevresinde dönerek agoraya ve surlara kadar geldiğini, batıya yönelerek kazıevinin olduğu boş alanlara ulaştığını dile getirdi.

        Ören yerinde her yıl önemli yapıların bulunduğu kazı alanlarının ot temizliğine devam ettiklerini, bu yıl da bu çalışmaları yaptıklarını anlatan Arslan, şu bilgileri verdi:

        "Yoğun yağmurlar nedeniyle köklerinde bir miktar kuru otların kaldığını görmekteyiz. Ortaya çıkardığımız önemli yapıların yangından hiç etkilenmediğini görüyoruz. Taşlarda ne bir bozulma ne de kararma söz konusu. Bu alanda yangının şiddetinin az olması, çalılıkların olmaması, andezit taşının mermere göre daha dirençli olması nedeniyle eserler üzerinde olumsuz etkisi olmadı. Genel hatlarıyla daha çok kazısı yapılmamış alanlar makilerle kaplı. Bu alanlarda yangın daha şiddetli oldu ancak bütün kalıntılar toprak altında olduğu için etkilenmeleri söz konusu değil."

        Arslan, 10 Temmuz'a doğru kazı çalışmalarına başlamayı planladıklarını, yeni dönemde yapacakları işlerden birinin ziyaretçilerin gezi güzergahındaki yapıların çevresindeki kül tabakasının görsellik bakımından temizliği olduğunu ifade etti.

        - "Helenistik döneme ait Anadolu'da en iyi korunmuş kent"

        Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük ise Assos'un, Helenistik döneme ait Anadolu'da en iyi korunmuş kent olması nedeniyle Anadolu arkeolojisinde önemli yere sahip olduğunu vurguladı.

        Yangının, doğu kapısından ören yerine girdiğini, ardından tiyatronun bulunduğu noktaya sıçradığını aktaran Gölcük, şöyle konuştu:

        "Rüzgarın bir süre sonra yer değiştirmesiyle ören yeri bir miktar daha korundu ama ören yeri açısından şanslı olduğumuz iki nokta var: Birincisi, Assos Antik Kenti, volkanik bir kayalığın üzerinde, dolayısıyla bulunduğu nokta bitki toplulukları açısından zengin bir yer değil. İkincisi de taş türü andezit, ısıya oldukça dayanıklı. Bu iki sebepten dolayı ören yerinde yangın belirli bir noktada kaldı, akropolise, Athena Tapınağı'nın olduğu noktaya çıkmadı. Gymnasiumun olduğu noktaya geldi fakat yapılarda bir zararı yok. Kültür varlıklarında bir bozulma, kararma olmadı. Yangının temelde en büyük etkisi, peyzajda yarattığı bir görüntü kirliliği oldu. Bu noktada Anadolu'daki tüm tarihi alanlar açısından insan hala en büyük tehdit olmayı sürdürüyor. Dikkatsizlik, özensizlik bu alanlara büyük zararlar verebiliyor. Dünkü yangın için söylenecek şu var; çok şükür oldukça ucuz atlatıldı."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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