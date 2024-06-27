Assos Antik Kenti'nde yangından etkilenen makilik alanda temizlik çalışması yapılacak

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Behram köyünde çıkan ve Assos Antik Kenti'ndeki makilik alanı etkileyen, tarihi yapılara zarar vermeyen yangının izleri, Orman Bölge Müdürlüğü denetiminde yürütülecek çalışmalarla silinecek.

Antik Çağ'ın büyük düşünürlerinden Aristo'nun 3 yıl yaşadığı ve felsefe okulu kurduğu, tarih boyunca Lidya, Pers, Pergamon¸ Roma egemenlikleri altında varlığını sürdürdükten sonra Orta Çağ'da terk edilen Assos Antik Kenti, dün öğleden sonra Behram köyünde sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen yangından kısmen etkilendi.

Yol kenarında başlayıp rüzgarın etkisiyle antik kente kadar ilerleyen, kazıevini teğet geçen, bir arazözün yanmasına neden olan ve zeytinlik alanlarda da hasara yol açan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu akşam saatlerinde söndürüldü.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, soğutma çalışmalarının daha etkin sürdürülmesi ve ziyaretçilerin güvenliği için 29 Haziran'a kadar kapalı tutulacak alanda Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri soğutma çalışmasına devam ediyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez, AA muhabirine, sadece makilik alanda çıkan yangının, Valilik ve Bölge Müdürlüğünün destekleriyle söndürüldüğünü söyledi.