Çanakkale Belediyesinden dolandırıcılık uyarısı

Çanakkale Belediyesi, kendisini belediye başkanı ya da yardımcısı olarak tanıtıp işletmelerden para talep edenlere karşı vatandaşları uyardı.

Belediyeden yapılan açıklamada, kendisini belediye başkanı ya da başkan yardımcısı olarak tanıtan kişilerin, Çanakkale'deki bazı işletmeleri arayarak para talep ettiğinin belirlendiği aktarıldı.

Şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu bildirilen açıklamada, "Dolandırıcılık girişimlerine karşı hemşehrilerimizin dikkatli olmalarını ve bu tarz taleplere itibar etmemelerini önemle rica ederiz." ifadesi kullanıldı.