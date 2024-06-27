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        Çanakkale Belediyesinden dolandırıcılık uyarısı

        Çanakkale Belediyesi, kendisini belediye başkanı ya da yardımcısı olarak tanıtıp işletmelerden para talep edenlere karşı vatandaşları uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 16:07 Güncelleme: 27.06.2024 - 16:07
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        Çanakkale Belediyesinden dolandırıcılık uyarısı
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        Çanakkale Belediyesi, kendisini belediye başkanı ya da yardımcısı olarak tanıtıp işletmelerden para talep edenlere karşı vatandaşları uyardı.

        Belediyeden yapılan açıklamada, kendisini belediye başkanı ya da başkan yardımcısı olarak tanıtan kişilerin, Çanakkale'deki bazı işletmeleri arayarak para talep ettiğinin belirlendiği aktarıldı.

        Şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu bildirilen açıklamada, "Dolandırıcılık girişimlerine karşı hemşehrilerimizin dikkatli olmalarını ve bu tarz taleplere itibar etmemelerini önemle rica ederiz." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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