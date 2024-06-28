Çanakkale Ayvacık açıklarında 75 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı "TCSG-28" ve "KB-119" botları ekiplerince, Ege Denizi'nin kuzeyinde Ayvacık açıklarında iki ayrı bölgede tespit edilen hareketli lastik botlar durduruldu.

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