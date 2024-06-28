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        Çanakkale Ayvacık açıklarında 75 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 75 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 13:45 Güncelleme: 28.06.2024 - 13:45
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        Çanakkale Ayvacık açıklarında 75 düzensiz göçmen yakalandı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 75 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı "TCSG-28" ve "KB-119" botları ekiplerince, Ege Denizi'nin kuzeyinde Ayvacık açıklarında iki ayrı bölgede tespit edilen hareketli lastik botlar durduruldu.

        Lastik botların içindeki Afganistan uyruklu 30'u çocuk 75 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya getirildi.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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