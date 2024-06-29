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        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde mezuniyet töreni yapıldı

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde (ÇOMÜ) 2023-2024 dönemi mezuniyet töreni düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 00:00 Güncelleme: 29.06.2024 - 00:00
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        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde mezuniyet töreni yapıldı
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        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde (ÇOMÜ) 2023-2024 dönemi mezuniyet töreni düzenledi.

        18 Mart Stadyumu'nda düzenlenen tören 7 bin 500 öğrenci ve akademisyenlerin geçit töreniyle başladı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, özellikle pamdemi ve Kahramanmaraş depremleri döneminde verilen uzaktan öğretim sırasında birçok yükseköğretim kurumunda olduğu gibi ÇOMÜ'de de mezuniyet törenlerinin bir süre birim bazlı ve sınırlı katılımcı ile düzenlendiğini anımsattı.

        Erenoğlu, üniversite olarak yürüttükleri faaliyetlerde her zaman ileriye dönük, yenilikçi ve sürdürülebilir bir vizyonla hareket ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Üniversitemizin misyonu, evrensel değerleri benimseyen, bilgiye dayalı, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen bireyler yetiştirmektir. Temel değerlerimiz doğruluk, dürüstlük, özgürlük, adalet ve sorumluluk bilincidir. Bugün burada toplandığımız bu stadyum, tarihin ve özgürlüğün simgesi olan Çanakkale'nin bağrında, eğitim ve bilimin ışığını yayma misyonumuzu sembolize etmektedir. Bu misyon sadece Türkiye'nin değil, dünyanın her köşesinden gelen öğrencilere kapılarını açan, evrensel değerleri benimseyen ve topluma katkı sunan bireyler yetiştirme amacını taşımaktadır. Bu hedef doğrultusunda, üniversitemiz her geçen yıl daha da güçlenmekte ve büyümektedir."

        Üniversitenin küresel ölçekte tanınırlığını artırmayı hedeflediklerini dile getiren Erenoğlu, şöyle devam etti:

        "Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Kurumsal Kalite Akreditasyon Programı kapsamında gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla, kalite standartlarımızı sürekli olarak iyileştiriyoruz. Bu yıl, araştırma ve geliştirme faaliyetlerimizde önemli ilerlemeler kaydettik. Bilimsel projelerimizle, ulusal ve uluslararası alanda pek çok ödül kazandık. Öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin katkılarıyla, yenilikçi ve yaratıcı çözümler üreterek, topluma fayda sağlayan projeler geliştirdik. Araştırma merkezlerimizde yapılan çalışmalar, sadece akademik dünyaya değil, aynı zamanda endüstriye ve topluma da büyük katkılar sağlamaktadır."

        Tören sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Törene Vali Vekili Abdulkadir Duran, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Öznur Benderlioğlu Doğangün, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve veliler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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