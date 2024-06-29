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        Çanakkale'de 24 yaşındaki kahveci bıçakla öldürüldü

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kahvehane işleten gencin bıçakla öldürülmesiyle ilgili 3 kardeş gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 15:35 Güncelleme: 29.06.2024 - 15:35
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        Çanakkale'de 24 yaşındaki kahveci bıçakla öldürüldü
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kahvehane işleten gencin bıçakla öldürülmesiyle ilgili 3 kardeş gözaltına alındı.

        Barbaros Mahallesi Troya Caddesi'nde, kahvehane işletmecisi Alp Avcı (24) ile elektrikçi M.M. (29) ve M.M. (19), öğrenci M.M. (18) kardeşler arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Avcı, bıçakla göğsünden ve sol elinden yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarının ardından olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Avcı, sevk edildiği Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

        Kaçan şüpheliler ise Çanakkale Emniyet Müdürlüğünce suç aleti bıçakla yakalandı.

        Evli ve bir çocuk babası Alp Avcı'nın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kardeşin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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