Çanakkale şehidi Tabip Binbaşı Mehmet İsmail Bey mezarı başında anıldı

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca 2018'de yapılan araştırma sonucu Çanakkale Muharebeleri'nde yeri, ismi ve mezarı belli "ilk şehit doktor" olarak ortaya çıkarılan Tabip Binbaşı Mehmet İsmail Bey, kabri başında anıldı.

Zığındere Muharebeleri'nin ilk günü (28 Haziran 1915) yaralandığı ve ikinci günü şehit olduğu bilinen Tabip Binbaşı Mehmet İsmail Bey için Şahindere mevkisindeki mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Törene, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, İl Sağlık Müdürü Gökhan Baştürk, Çanakkale Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Keser, ÇOMÜ Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hasan Ali Kiraz ve kalp cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez, tarihçiler ve sağlık çalışanları katıldı. Dua edilmesinin ardından şehidin mezarına karanfil bırakıldı.