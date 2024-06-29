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        Çanakkale şehidi Tabip Binbaşı Mehmet İsmail Bey mezarı başında anıldı

        Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca 2018'de yapılan araştırma sonucu Çanakkale Muharebeleri'nde yeri, ismi ve mezarı belli "ilk şehit doktor" olarak ortaya çıkarılan Tabip Binbaşı Mehmet İsmail Bey, kabri başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 16:05 Güncelleme: 29.06.2024 - 16:05
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        Çanakkale şehidi Tabip Binbaşı Mehmet İsmail Bey mezarı başında anıldı
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        Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca 2018'de yapılan araştırma sonucu Çanakkale Muharebeleri'nde yeri, ismi ve mezarı belli "ilk şehit doktor" olarak ortaya çıkarılan Tabip Binbaşı Mehmet İsmail Bey, kabri başında anıldı.

        Zığındere Muharebeleri'nin ilk günü (28 Haziran 1915) yaralandığı ve ikinci günü şehit olduğu bilinen Tabip Binbaşı Mehmet İsmail Bey için Şahindere mevkisindeki mezarı başında anma töreni düzenlendi.

        Törene, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, İl Sağlık Müdürü Gökhan Baştürk, Çanakkale Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Keser, ÇOMÜ Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hasan Ali Kiraz ve kalp cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez, tarihçiler ve sağlık çalışanları katıldı. Dua edilmesinin ardından şehidin mezarına karanfil bırakıldı.

        Tarihi Alan'da çok az kimsenin bildiği, yöre insanın da "yılanlı mezar" olarak adlandırdığı mezar taşının, Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yapılan araştırmalar sonucu Tabip Binbaşı Mehmet İsmail Bey'e ait olduğu 2018 yılında tespit edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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