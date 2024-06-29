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        Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde zirai alanda çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 17:39 Güncelleme: 29.06.2024 - 17:39
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        Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde zirai alanda çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

        Yeniköy köyündeki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Bozcaada'dan da dumanı görülen yangının bildirilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ile Ezine Belediyesi ve Geyikli belde Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

        Rüzgarın etkili olduğu bölgede söndürme çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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