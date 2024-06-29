Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde zirai alanda çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde zirai alanda çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.
Yeniköy köyündeki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Bozcaada'dan da dumanı görülen yangının bildirilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ile Ezine Belediyesi ve Geyikli belde Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
Rüzgarın etkili olduğu bölgede söndürme çalışması sürüyor.
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