Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Bozcaada'dan da dumanı görülen yangının bildirilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ile Ezine Belediyesi ve Geyikli belde Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yeniköy köyündeki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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