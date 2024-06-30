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        Bozcaada'da denize giren kadın kayboldu

        Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde denize girdikten sonra kaybolan kadının bulunması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 10:22 Güncelleme: 30.06.2024 - 10:22
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        Bozcaada'da denize giren kadın kayboldu
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        Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde denize girdikten sonra kaybolan kadının bulunması için çalışma başlatıldı.

        Alınan bilgiye göre, Bozcaada'da yaşayan Fügen Er (77), dün öğle saatlerinde denize girmek için adanın güneyinde yer alan Sulubahçe Koyu'na geldi.

        Bir süre komşularıyla sohbet eden Er, serinlemek için denize girdi. Saatler sonra Er'in denizden çıkmadığını ve giysilerinin kıyıda olduğunu fark eden komşuları, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesinde görevli deniz polisi ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

        Ekiplerin, Sulubahçe Koyu'ndaki arama çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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