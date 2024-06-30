Çanakkale'de evde hemodiyaliz hizmeti verilmeye başlandı

Evinde diyaliz hizmeti alabilmek için başvuruda bulunan hasta ve yakınlarına, uzman hekim desteğiyle gerekli eğitimler verildikten sonra hastane ortamını aratmayacak şekilde evinin konforunda diyaliz uygulamasının başlatıldığı bildirildi.

Çanakkale'de ev hemodiyalizi hizmetinde ilk başvurusu alınan Mehmet Baki Kıvan'ı, İl Sağlık Müdürü Gökhan Baştürk, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Huriye Ünal, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Başhemşiresi Sibel Yiğit, Çanakkale Mehmet Devlet Hastanesinde görevli Nefrolog Uzm. Dr. Ali Değirmenci ve görevli sağlık personeli evinde ziyaret etti.

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