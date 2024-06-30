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        Gelibolu'da emekli öğretmen evinde ölü bulundu

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 69 yaşındaki emekli öğretmen, evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 15:53 Güncelleme: 30.06.2024 - 15:53
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        Gelibolu'da emekli öğretmen evinde ölü bulundu
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 69 yaşındaki emekli öğretmen, evinde ölü bulundu.

        İlçede yalnız yaşayan Mehmet Çalışkan'dan iki gündür haber alamayan arkadaşları, Gazi Süleymanpaşa Mahallesi'ndeki evine gitti.

        Kapıyı çalan arkadaşları, ona ulaşamayınca durumu polise bildirdi.

        Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, içeri girdiklerinde Çalışkan'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

        Mehmet Çalışkan'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Çanakkale Adlı Tıp Şube Müdürlüğüne götürüldü.

        Çalışkan'ın cenazesinin ilçeye bağlı Değirmendüzü köyünde bugün ikindi vakti toprağa verileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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