Çanakkale'de otomobile ve park halindeki tıra çarpan kamyonetteki 2 kişi öldü

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, tırın dorsesinin altına giren kamyonetteki sürücü Can Ayıboğan ve yanında yolcu olarak bulunan Satılmış Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde otomobile ve park halindeki tıra çarpan kamyonet sürücüsü ile yanında bulunan yolcu hayatını kaybetti.

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