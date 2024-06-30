Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale Ayvacık açıklarında 42 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 42 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 21:53 Güncelleme: 30.06.2024 - 21:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale Ayvacık açıklarında 42 düzensiz göçmen kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 42 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Ayvacık açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botları "KB-4304" ve "KB-20" bölgeye sevk edildi.

        Lastik bot içindeki 23'ü çocuk 42 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekibince kurtarıldı.

        Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fransa'da aşırı sağ yarışı önde götürüyor
        Fransa'da aşırı sağ yarışı önde götürüyor
        İzmir'de binada patlama! 5 kişi hayatını kaybetti
        İzmir'de binada patlama! 5 kişi hayatını kaybetti
        Icardi'ye 50 milyon euro'luk teklif!
        Icardi'ye 50 milyon euro'luk teklif!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Sıcak hava tırmanıyor
        Sıcak hava tırmanıyor
        İngiltere'den tarihi geri dönüş!
        İngiltere'den tarihi geri dönüş!
        Dört ilde orman yangını
        Dört ilde orman yangını
        Yeni sevgilisini açıkladı
        Yeni sevgilisini açıkladı
        İtalya'dan sürpriz öneri!
        İtalya'dan sürpriz öneri!
        İsmail Küçükkaya'yı yıkan ölüm! Annesi denizde boğuldu
        İsmail Küçükkaya'yı yıkan ölüm! Annesi denizde boğuldu
        Gazi Koşusu'nda zafer Dragon Flame'in!
        Gazi Koşusu'nda zafer Dragon Flame'in!
        İstanbul'da beton mikseri faciası: Gelin arabasının üzerine devrildi, altında kalan çocuk öldü
        İstanbul'da beton mikseri faciası: Gelin arabasının üzerine devrildi, altında kalan çocuk öldü
        Tekerlekli sandalyede sürpriz
        Tekerlekli sandalyede sürpriz
        36 bin kişiye 'hayal' sattılar! 5 bin yılda 1 gün tatil: 10 milyar lira dolandırdıkları mağdurları ikinci kez dolandırdılar
        36 bin kişiye 'hayal' sattılar! 5 bin yılda 1 gün tatil: 10 milyar lira dolandırdıkları mağdurları ikinci kez dolandırdılar
        Tartışma yaratacak açıklama
        Tartışma yaratacak açıklama
        İşte hayat kurtaran 4 yumurta testi!
        İşte hayat kurtaran 4 yumurta testi!
        Biden'a 'seçimden çekil' baskısı
        Biden'a 'seçimden çekil' baskısı
        Güneş sistemi nerede bitiyor?
        Güneş sistemi nerede bitiyor?
        “Çok güzel bir aşk yaşıyorum"”
        “Çok güzel bir aşk yaşıyorum"”
        Kolesterol oranı yüksek bu 6 besine dikkat!
        Kolesterol oranı yüksek bu 6 besine dikkat!

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de kamyonet, TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü
        Çanakkale'de kamyonet, TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü
        Çanakkale'de otomobile ve park halindeki tıra çarpan kamyonetteki 2 kişi öl...
        Çanakkale'de otomobile ve park halindeki tıra çarpan kamyonetteki 2 kişi öl...
        Gelibolu'da emekli öğretmen evinde ölü bulundu
        Gelibolu'da emekli öğretmen evinde ölü bulundu
        Çanakkale'de evde hemodiyaliz hizmeti verilmeye başlandı
        Çanakkale'de evde hemodiyaliz hizmeti verilmeye başlandı
        Bozcaada'da denizde kaybolan kadın aranıyor
        Bozcaada'da denizde kaybolan kadın aranıyor
        Kuzey Ege'de 54 düzensiz göçmen yakalandı
        Kuzey Ege'de 54 düzensiz göçmen yakalandı