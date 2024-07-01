Çanakkale'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

Çanakkale'de, "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" dolayısıyla tören düzenlendi.

Çanakkale Bölge Liman Başkanı Mehmet Kürşat Biçici tarafından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Biçici, törende yaptığı konuşmada, ulusal bağımsızlığın kazanılmasından sonra 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu'nun, ekonomik bağımsızlığın kazanılmasında önemli bir mihenk taşı olarak Cumhuriyet tarihindeki yerini aldığını söyledi.

Kanunla, deniz ve limanlardaki ticaret hakkının yeniden düzenlendiğini, yabancıların elinde bulunan kara sularındaki ticaret ve seyrüsefer hakkının Türk vatandaşlarına verildiğini hatırlatan Biçici, "Bu itibarla denize dönen her yüzün ve gönlün bu ülke için kazanç olması adına Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı bütün halkımızla beraber kutlamaktayız." dedi.

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Katılımcılar, törenin ardından "Kilitbahir" feribotuyla açıldıkları Çanakkale Boğazı'nda, deniz şehitleri anısına suya çelenk bıraktı.