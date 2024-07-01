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        Bozcaada'da denizde kaybolan kadını arama çalışması sürüyor

        Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde 2 gün önce denize girdikten sonra kaybolan kadının bulunması için çalışmalara devam ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 15:33 Güncelleme: 01.07.2024 - 15:33
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        Bozcaada'da denizde kaybolan kadını arama çalışması sürüyor
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        Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde 2 gün önce denize girdikten sonra kaybolan kadının bulunması için çalışmalara devam ediliyor.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesinde görevli deniz polisi ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, denize girdikten sonra kaybolan Fügen Er'i (77) arıyor.

        Sulubahçe Koyu'nda denizde dalgıçların, kıyıda ise diğer ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda şu ana kadar Er'e ait herhangi bir ize ulaşılamadı.

        Bozcaada'da yaşayan Fügen Er, 29 Haziran'da öğle saatlerinde komşularıyla sohbet ettikten sonra serinlemek için adanın güneyindeki Sulubahçe Koyu'ndan denize girmişti. Er'in denizden çıkmadığını, giysilerinin kıyıda olduğunu fark eden komşuların ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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