Çanakkale'de yağlı direkten bayrağı kapma yarışması yapıldı

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında ayrıca, pancar motorlu tekne, halat çekme, tabak çıkartma yarışmaları yapıldı.

Katılımcıların kıyasıya mücadele ettiği ve eğlenceli anlara sahne olan zorlu yarışmayı, Biray Topaloğlu kazandı.

Çanakkale'de, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla yarışmalar düzenlendi.

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