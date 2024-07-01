Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Çanakkale'de polis ekiplerinin operasyonlarında, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince son 2 haftada gerçekleştirilen 3 operasyonda, 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Bu kişilerin kaçışlarına aracılık ettikleri öne sürülen 5 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda, suç geliri olduğu belirlenen 16 bin 200 lira ve 100 dolar ile 2 araç, 2 el hava pompası, 8 can yeleği, deniz yatağı ve 11 şambrel ele geçirildi.