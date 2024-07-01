Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
Çanakkale'de polis ekiplerinin operasyonlarında, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
Çanakkale'de polis ekiplerinin operasyonlarında, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince son 2 haftada gerçekleştirilen 3 operasyonda, 24 düzensiz göçmen yakalandı.
Bu kişilerin kaçışlarına aracılık ettikleri öne sürülen 5 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda, suç geliri olduğu belirlenen 16 bin 200 lira ve 100 dolar ile 2 araç, 2 el hava pompası, 8 can yeleği, deniz yatağı ve 11 şambrel ele geçirildi.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Emniyette ifadeleri alındıktan sonra nöbetçi hakimliğe sevk edilen 5 zanlı ise tutuklandı.
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