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        Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

        Çanakkale'de polis ekiplerinin operasyonlarında, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 18:34 Güncelleme: 01.07.2024 - 18:34
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        Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
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        Çanakkale'de polis ekiplerinin operasyonlarında, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

        Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince son 2 haftada gerçekleştirilen 3 operasyonda, 24 düzensiz göçmen yakalandı.

        Bu kişilerin kaçışlarına aracılık ettikleri öne sürülen 5 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda, suç geliri olduğu belirlenen 16 bin 200 lira ve 100 dolar ile 2 araç, 2 el hava pompası, 8 can yeleği, deniz yatağı ve 11 şambrel ele geçirildi.

        Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Emniyette ifadeleri alındıktan sonra nöbetçi hakimliğe sevk edilen 5 zanlı ise tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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