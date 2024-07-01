Gelibolu'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla kutlama etkinlikleri yapıldı.

Hamzakoy sahilindeki etkinlikler, Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı ve beraberindeki protokol üyelerinin deniz şehitleri anısına Çanakkale Boğazı'na çelenk bırakması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Gelibolu Belediye Başkan Vekili Ufuk Tapar, programda yaptığı konuşmada, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu'nun önemine işaret ederek, "Aklı, ruhu ve kalbi aydınlık Türk denizcisi, her geçen gün daha da güçlenerek bayrağımızı dünyanın denizlerinde sonsuza dek şerefle dalgalandıracaktır." dedi.