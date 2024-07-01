İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Çanakkale'de bazı ziyaretlerde bulundu
İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Çanakkale'de bazı ziyaretler gerçekleştirdi.
İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Çanakkale'de bazı ziyaretler gerçekleştirdi.
Turan, Çanakkale 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünü ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Müdürlüğü gezen Turan, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Daha sonra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne geçen Turan, Müdür Mehmet Hayri Demirel tarafından karşılandı.
Yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Turan, Demirel'e çalışmalarında başarılar diledi.
Turan'a ziyaretlerinde, Vali İlhami Aktaş ile AK Parti İl Başkanı Naim Makas da eşlik etti.
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