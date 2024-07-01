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        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Çanakkale'de bazı ziyaretlerde bulundu

        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Çanakkale'de bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 22:12 Güncelleme: 01.07.2024 - 22:16
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Çanakkale'de bazı ziyaretlerde bulundu
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Çanakkale'de bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

        Turan, Çanakkale 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünü ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Müdürlüğü gezen Turan, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Daha sonra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne geçen Turan, Müdür Mehmet Hayri Demirel tarafından karşılandı.

        Yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Turan, Demirel'e çalışmalarında başarılar diledi.

        Turan'a ziyaretlerinde, Vali İlhami Aktaş ile AK Parti İl Başkanı Naim Makas da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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