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        Makilik alanı yangından etkilenen Asos Ören Yeri yeniden ziyaretçi ağırlıyor

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Behram köyünde çıkan yangından etkilenen ve makilik alanı 3 gün boyunca ziyarete kapatılan Assos Ören Yeri, kapılarını yeniden açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 12:10 Güncelleme: 02.07.2024 - 12:15
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        Makilik alanı yangından etkilenen Asos Ören Yeri yeniden ziyaretçi ağırlıyor
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Behram köyünde çıkan yangından etkilenen ve makilik alanı 3 gün boyunca ziyarete kapatılan Assos Ören Yeri, kapılarını yeniden açtı.

        Behram köyünde 26 Haziran'da yolun kenarında başlayıp, rüzgarın etkisiyle Assos Antik Kenti'ne kadar ilerleyen, kazı evini teğet geçen, bir arazözün yanmasına neden olan ve zeytinlik alanlarda da hasara yol açan yangın sonrası, ilk çalışmalar tamamlandı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca 3 gün ziyarete kapatılan Assos Ören Yeri, soğutma çalışmalarının ardından 30 Haziran'da yeniden ziyarete açıldı.

        Behram köyü muhtarı Numan Türkay, 26 Haziran'da meydana gelen yangından ören yerinin de etkilendiğini, Behram köyünün ise hasar görmediğini söyledi.

        Türkay, "Assos'umuz tarihi bir doku, dünyaya açılan penceremiz. Yangında tarihi dokuya asla zarar gelmedi. Sadece bu yangın, ören yerlerindeki ot ve makilik alanın yanmasından ibarettir. Athena Tapınağı'mız, tiyatromuz diğer bütün tarihi doku yerinde durmaktadır. Yetkililerin incelemelerinin ardından pazar günü itibarıyla ören yerimizi ziyarete açtık. Herkes buyursun gelsin." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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