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        Çanakkale'de İnkaya Mağarası'ndaki kazı sponsor desteğiyle devam edecek

        Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Bahadırlı köyünde, 2016 yılında keşfedilen ve MÖ 86 bin yılına tarihlenen İnkaya Mağarası'nda yürütülen arkeolojik kazılar, Türkiye'nin farklı illerinde faaliyet gösteren bir maden firmasının sponsorluğunda yürütülecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 13:09 Güncelleme: 02.07.2024 - 13:09
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        Çanakkale'de İnkaya Mağarası'ndaki kazı sponsor desteğiyle devam edecek
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        Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Bahadırlı köyünde, 2016 yılında keşfedilen ve MÖ 86 bin yılına tarihlenen İnkaya Mağarası'nda yürütülen arkeolojik kazılar, Türkiye'nin farklı illerinde faaliyet gösteren bir maden firmasının sponsorluğunda yürütülecek.

        Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez, kentteki bir otelde İnkaya Mağarası Kazısı sponsorluk imza töreninde yaptığı konuşmada, bu sponsorluk desteğinin önemli bir gelişme olduğunu dile getirdi.

        Bir bölgede kültür turizminin gelişmesinin ana kollarından birinin arkeoloji olduğunu ifade eden Esirgemez, "Tarihte arkeoloji ne kadar önemliyse, günümüzde de kültür mirasının aktarılması, kültür bilincinin oluşmasında, turizmin gelişmesinde önemli rol oynamaktadır." dedi.

        Esirgemez, Truva Bakır Maden İşletmeleri AŞ ve Cengiz Holding'e, Türkiye'de ve Çanakkale'de ilk kez paleotik döneme ait bir kazıya sponsor olarak, kentin tanıtımına katkıda bulunmalarından dolayı teşekkür etti.

        - "Paleotik kazılara verilen ilk destek"

        İnkaya Mağarası Kazı Başkanı ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Paleoantropoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Özer, bu yıl kazıların 8'inci yılı olduğunu, ilk 4 yılı müze müdürlüğü ve üniversite işbirliğiyle yaptıklarını söyledi.

        İnkaya Mağarası Kazısı'na ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Özer, "8 yıl, Türkiye'deki bir kazı çalışması için çok yeni bir kazı. Henüz yeni yeni alanı tanımaya çalışıyoruz. İlk başladığımızda 'Bu kazı kaç yıl sürer?' diye soruyorlardı, '100 yıl devam eder' diyorduk. Şimdi 'bitmez' diyoruz. Kendi dönemimizde elimizden ne geliyorsa kazı çalışmaları, bilim dünyasına duyurulması, ileriki dönemlerde turizme açılmasıyla ilgili yapma kararlılığındayız. Hiçbir zaman sonucunu göremeyeceğiz ama en azından kendi dönemimiz için güzel şeyler yapacağız" diye konuştu.

        Özer, bu kazıların, Türkiye'deki paleotik kazılara verilen destek anlamında ilk örnek olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Kazı alanımız diğer bildiğimiz arkeolojik kazı alanlarından çok farklı. Şehre geldiğiniz zaman eski mimari yapılarla karşılaşıyorsunuz. İnsanların yaşam alanlarını, sütunları, kütüphanelerini görebiliyorsunuz ama bizim paleotik kazımıza geldiğiniz zaman biz size bir mağara, kayalık sistemi gösteriyoruz. Aslında aynı mantık. Mağaranın insanlar tarafından belli bir bölümünün yaşam alanı, belli bir bölümünün atölye olarak kullanılması şeklinde. Biz işe zor kısmından başlayıp, geliştirmeye çalışıyoruz. Sponsorluk desteği çalışmalarımızın hızlanmasına katkı sağlayacak."

        - "Tarihin ve doğanın madencilikle birlikte yapılabileceğini göstermek açısından önemsiyoruz"

        Truva Bakır İşletme Müdürü Ünsal Arkadaş, şirket olarak bu tür tarihi faaliyetlere destek vermekten, tarihin ve doğanın madencilikle birlikte yapılabileceğini göstermek açısından bu tür yardımlarda bulunmayı önemsediklerini dile getirdi.

        Çanakkale'nin Türkiye'nin ekonomik değerlerine katkıda bulunan, sanayiden turizme, tarımdan hayvancılığa kadar her konuda belli katkılar sunduğunu ifade eden Arkadaş, şirket olarak, kentin ülkeye olan katkısını geliştirmeyi düşündüklerini söyledi.

        Aynı zamanda insanlık tarihi için çok önemli bir maden olan bakırı da çıkartıp, insanlık hizmetine sunmayı planladıklarını belirten Arkadaş, yaptıkları projelerin doğaya ve çevreye uyumlu olması adına ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini sözlerine ekledi.

        Konuşmaların ardından Esirgemez ve Arkadaş, İnkaya Mağarası Kazı sponsorluğu anlaşmasını imzaladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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