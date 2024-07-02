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        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan'dan, Kayseri'deki olaylara ilişkin açıklama:

        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Kayseri'deki olaylara ilişkin, "Göç meselesinden elbette ki birtakım rahatsızlıklarımız, farklı düşüncelerimiz, kaygılarımız, talep ve beklentilerimiz olabilir ama bunu ifade etmenin yolu, bu tahriklere kapılmadan, birtakım mahfillerin provokasyonlarına alet olmadan, demokrasi ve hukuk içinde kalabilmektir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 14:11 Güncelleme: 02.07.2024 - 14:11
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan'dan, Kayseri'deki olaylara ilişkin açıklama:
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Kayseri'deki olaylara ilişkin, "Göç meselesinden elbette ki birtakım rahatsızlıklarımız, farklı düşüncelerimiz, kaygılarımız, talep ve beklentilerimiz olabilir ama bunu ifade etmenin yolu, bu tahriklere kapılmadan, birtakım mahfillerin provokasyonlarına alet olmadan, demokrasi ve hukuk içinde kalabilmektir." dedi.

        Turan, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Çanakkale Boğaz Komutanlığını ziyaret etti.

        Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen ve personelin bayramını kutlayan Turan, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın, Türk Milleti'nin Kurtuluş Savaşı sonunda kazandığı bağımsızlığın denizlerdeki mütemmim cüzü olduğunu vurguladı.

        Bu anlayışla, bu anlamlı günde, aziz milletin en büyük destanlarından birinin yazıldığı Çanakkale Boğazı'nda bugün görev yapan, bu tarihi emaneti üstlenmiş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Mustafa Biçen'i ziyaret ettiğini dile getiren Turan, "Hem Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı tebrik ettik hem de çalışmaları hakkında bilgi aldık. Daha güzel ve daha güvenli bir Çanakkale için istişarelerde bulunduk." diye konuştu.

        - "Tahriklere kapılmadan demokrasi ve hukuk içinde kalalım"

        Kayseri'deki olaylara da değinen Turan, sözlerine şöyle devam etti:

        "Kayseri'de başlayan ve birkaç ilde de devam eden müessif hadiseden bir sosyal kırılma üretmek için pervasızca saldırıp tahrik etmeye çalışanlara imkan verilmemesi gerekir. Göç meselesinden elbette ki birtakım rahatsızlıklarımız, farklı düşüncelerimiz, kaygılarımız, talep ve beklentilerimiz olabilir ama bunu ifade etmenin yolu, bu tahriklere kapılmadan, birtakım mahfillerin provokasyonlarına alet olmadan, demokrasi ve hukuk içinde kalabilmektir. Bu ülkenin çözülemeyecek ve gücü yetmeyecek meselesi yoktur. Yeter ki velveleciler ve provokatörleri aramıza almayalım."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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