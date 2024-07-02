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        Çanakkale'de kadın girişimcilerden Vali Aktaş'a ziyaret

        Çanakkale'de süs bitkileri yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen projede yer alan kadın girişimciler Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 15:25 Güncelleme: 02.07.2024 - 15:25
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        Çanakkale'de kadın girişimcilerden Vali Aktaş'a ziyaret
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        Çanakkale'de süs bitkileri yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen projede yer alan kadın girişimciler Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ı ziyaret etti.

        Vali Aktaş, İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, Çanakkale Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Sinan Türkmen ve kadın girişimciler Berrin Karadoğan, Simen Oktaş, Nurcan Özçelik, Necmiye Şen'i makamında kabul etti.

        Kadın girişimciler, Çanakkale'de süs bitkileri yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen "İhracata Yönelik Süs Bitkileri Üretim Potansiyelinin Arttırılması Projesi" kapsamında yapılan çalışmalar ile planlanan faaliyetler hakkında Vali Aktaş'a bilgi vererek desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aktaş, kadın girişimcilere çalışmalarında başarılar dileyerek teşekkürlerini sundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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