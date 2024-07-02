Çanakkale'de inşaattaki sıcak su kazanının patlaması sonucu 1 kişi öldü
Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesindeki bir inşaatta sıcak su kazanının patlaması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesindeki bir inşaatta sıcak su kazanının patlaması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Ulucami Mahallesi'ndeki TOKİ inşaatında sıcak su kazanı henüz belirlenemeyen nedenle patladı.
Olay sebebiyle bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Patlamada inşaatın kadın çalışanı Hatice Öksüz hayatını kaybetti, yaralanan 1 işçi de hastanede tedavi altına alındı.
İnşaatın şantiye şefinin de aralarında yer aldığı 3 kişinin ise gözaltına alındığı öğrenildi.
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