Çanakkale'de inşaattaki sıcak su kazanının patlaması sonucu 1 kişi öldü

İnşaatın şantiye şefinin de aralarında yer aldığı 3 kişinin ise gözaltına alındığı öğrenildi.

Ulucami Mahallesi'ndeki TOKİ inşaatında sıcak su kazanı henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

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