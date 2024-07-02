Çanakkale'de motosiklet sürücülerine denetim

Camicedit Mahallesi Atatürk Caddesi'nde denetim yapan polis ekipleri, plakası olmayan ya da eksiği bulunan sürücülerin motosikletlerini yediemine gönderiyor.

Bayramiç İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde trafik denetimlerine devam ediyor.

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