Çanakkale'de 24 yaşındaki kahveciyi öldüren zanlı tutuklandı

Çevredekilerin ihbarının ardından olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Avcı, sevk edildiği Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Kahvehane işletmecisi Alp Avcı (24) ile M.M. (29), M.M. (19) ve M.M. (18) kardeşler arasında çıkan tartışmada Avcı, bıçakla göğsünden ve sol elinden yaralanmıştı.

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