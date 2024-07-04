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        Çanakkale'de bir baba, eşini ve çocuğunu öldürüp intihar etti

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde İsmail Çakmak, eşini ve çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 13:51 Güncelleme: 04.07.2024 - 13:51
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        Çanakkale'de bir baba, eşini ve çocuğunu öldürüp intihar etti
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        Çanakkale'nin Biga ilçesinde İsmail Çakmak, eşini ve çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti.

        Şirintepe Mahallesi 709. sokaktaki evde yaşayan su tesisatçısı İsmail Çakmak ile tıbbi sekreter Filiz Çakmak arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail Çakmak, pompalı av tüfeğiyle eşini ve 11 yaşındaki oğlu B. Çakmak'ı öldürdükten sonra intihar etti.

        Sesleri duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerinde yapılan incelemede İsmail Çakmak ile eşi ve çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi.

        Olay yerindeki soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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