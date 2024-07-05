Çanakkale'de refüje çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde refüje çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde refüje çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Çan ilçesinden Bayramiç ilçesine seyir halinde olan Yasemin Deniz (46) idaresindeki otomobil, Menderes Mahallesi Halil İbrahim Bodur Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine orta refüje çarparak takla attı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü sağlık ekiplerince kurtarılarak ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesine sevk edildi.
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