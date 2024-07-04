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        Çanakkale'de karısı ve oğlunu öldürüp intihar eden kişinin cenazeleri defnedildi

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde pompalı tüfekle intihar eden kişi ile öldürdüğü karısı ve 11 yaşındaki oğlunun cenazeleri toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 13:51 Güncelleme: 04.07.2024 - 13:51
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        Çanakkale'de karısı ve oğlunu öldürüp intihar eden kişinin cenazeleri defnedildi
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        Çanakkale'nin Biga ilçesinde pompalı tüfekle intihar eden kişi ile öldürdüğü karısı ve 11 yaşındaki oğlunun cenazeleri toprağa verildi.

        Şirintepe Mahallesi 709. Sokak'taki evde dün sabah saatlerinde kocası İsmail Çakmak'ın pompalı tüfekle öldürdüğü Filiz Çakmak ile 11 yaşındaki oğlu B. Çakmak için ilçeye bağlı Güleçköy köyündeki camide öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

        Cenaze törenine Filiz Çakmak'ın ailesi, Sağlık İl Müdürü Gökhan Baştürk, Biga Devlet Hastanesi çalışanları ve yakınları katıldı.

        Filiz Çakmak ve oğlu Baturalp Çakmak'ın cenazeleri, kılınan namazın ardından Güleçköy mezarlığında toprağa verildi.

        İsmail Çakmak için ikindi vakti ilçeye bağlı Gümüşçay beldesindeki Merkez Çarşı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Cenaze töreni öncesinde İsmail Çakmak'ın babası Hasan Çakmak taziyeleri kabul etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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