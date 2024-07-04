Çanakkale'de karısı ve oğlunu öldürüp intihar eden kişinin cenazeleri defnedildi

Şirintepe Mahallesi 709. Sokak'taki evde dün sabah saatlerinde kocası İsmail Çakmak'ın pompalı tüfekle öldürdüğü Filiz Çakmak ile 11 yaşındaki oğlu B. Çakmak için ilçeye bağlı Güleçköy köyündeki camide öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde pompalı tüfekle intihar eden kişi ile öldürdüğü karısı ve 11 yaşındaki oğlunun cenazeleri toprağa verildi.

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