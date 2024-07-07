Gelibolu'daki derelerde ıslah çalışması yürütülüyor

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki dereler, belediye ekiplerince temizleniyor.

Gelibolu Belediyesi, derelerde biriken balçık ve katı atığın hem olası yağışların oluşturacağı sel baskınlarına olanak vermemesi hem de oluşan kötü görüntünün ve sivrisinek yataklarının temizlenmesi için çalışma yürütüyor.

Belediye ekipleri ıslah çalışmalarına Çokalca Deresi'nden başladı. Ekipler, derede biriken katı atık ve balçıkların oluşturduğu olumsuz görüntüleri ve suyun akışına engel olan sazlık, ot gibi maddeleri iş makineleriyle temizliyor.