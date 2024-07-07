Çanakkale'de elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Camicedit Mahallesi Kızılyar Caddesinde seyir halinde olan Merve A. (30) idaresindeki 17 AFG 911 plakalı elektrikli bisiklet ile karşı yönden gelen plakası ve kimliği henüz belirlenemeyen motosiklet çarpıştı.

Elektrikli bisikletin sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan Hatice Esila A. (2), Sevim A. (71) ve Fiyet K.(41) çarpışmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşerek yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.