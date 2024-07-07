Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 10:05 Güncelleme: 07.07.2024 - 10:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Camicedit Mahallesi Kızılyar Caddesinde seyir halinde olan Merve A. (30) idaresindeki 17 AFG 911 plakalı elektrikli bisiklet ile karşı yönden gelen plakası ve kimliği henüz belirlenemeyen motosiklet çarpıştı.

        Elektrikli bisikletin sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan Hatice Esila A. (2), Sevim A. (71) ve Fiyet K.(41) çarpışmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşerek yaralandı.

        Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Polis, olay mahallinden kaçtığı iddia edilen motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Batı, güney ve iç kesimlerde sıcaklık artıyor!
        Batı, güney ve iç kesimlerde sıcaklık artıyor!
        Milli Takım'a Turpin tırpanı!
        Milli Takım'a Turpin tırpanı!
        Fransa'da seçimin ikinci turu başladı
        Fransa'da seçimin ikinci turu başladı
        "Galip sayılır bu yolda mağlup"
        "Galip sayılır bu yolda mağlup"
        Havalar ısındıkça gıda zehirlenmesi artıyor
        Havalar ısındıkça gıda zehirlenmesi artıyor
        Yeraltından çatılara
        Yeraltından çatılara
        Yeşilçam yıldızı da şiddet kurbanı
        Yeşilçam yıldızı da şiddet kurbanı
        Son düdükle yıkıldık!
        Son düdükle yıkıldık!
        "Sektöre küstüm"
        "Sektöre küstüm"
        Teşekkürler Bizim Çocuklar!
        Teşekkürler Bizim Çocuklar!
        Bizim Çocuklar iyidir
        Bizim Çocuklar iyidir
        Erdoğan futbolcuları tebrik etti
        Erdoğan futbolcuları tebrik etti
        Düğün öncesi eğlencede silahlı kavga
        Düğün öncesi eğlencede silahlı kavga
        "Keşke geriye çekilmeseydik!"
        "Keşke geriye çekilmeseydik!"
        Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Fenerbahçe, Avusturya'da berabere kaldı
        Fenerbahçe, Avusturya'da berabere kaldı
        Provokatörler tek tek yakalanıyor!
        Provokatörler tek tek yakalanıyor!
        Dağdan kopan kaya can aldı
        Dağdan kopan kaya can aldı
        Yüzlerce çevreci gözaltına alındı
        Yüzlerce çevreci gözaltına alındı
        Gökyüzündeki cisim meteor muydu? Uzman isim açıkladı
        Gökyüzündeki cisim meteor muydu? Uzman isim açıkladı

        Benzer Haberler

        Gelibolu'daki derelerde ıslah çalışması yürütülüyor
        Gelibolu'daki derelerde ıslah çalışması yürütülüyor
        Çanakkale'de falezden düşen kadın yaralandı
        Çanakkale'de falezden düşen kadın yaralandı
        Eşi ve çocuğunu pompalı tüfekle öldürüp intihar etmişti; cenazeleri ayrı ye...
        Eşi ve çocuğunu pompalı tüfekle öldürüp intihar etmişti; cenazeleri ayrı ye...
        Çanakkale'de refüje çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Çanakkale'de refüje çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Çanakkale'de "Sorumluluk Alanı Huzur Toplantısı" yapıldı
        Çanakkale'de "Sorumluluk Alanı Huzur Toplantısı" yapıldı
        Çanakkale Valisi Aktaş'tan Kıbrıs gazisi Önder'e ziyaret
        Çanakkale Valisi Aktaş'tan Kıbrıs gazisi Önder'e ziyaret