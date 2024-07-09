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        Çanakkale'de kaybolan 90 yaşındaki Alzheimer hastası aranıyor

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde kaybolan 90 yaşındaki Alzheimer hastasının bulunması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 00:20 Güncelleme: 09.07.2024 - 00:20
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        Çanakkale'de kaybolan 90 yaşındaki Alzheimer hastası aranıyor
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        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde kaybolan 90 yaşındaki Alzheimer hastasının bulunması için çalışma başlatıldı.

        Bayramiç'in Akpınar köyünde yaşayan Kıbrıs Gazisi Mehmet Kırcalı'nın babası Zekeriya Kırcalı (90) evine dönmeyince yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

        Arama çalışması başlatan Bayramiç İlçe Jandarma ekipleri ve köylülere, ilerleyen saatlerde Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE) ve AKUT ekipleri de katıldı.

        Ekiplerin, Zekeriya Kırcalı'yı köy çevresinde arama çalışması devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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