Çanakkale'de şarampole devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde şarampole devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde şarampole devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Bayramiç'ten Kutluoba köyüne giden Yıldıray Şen (43) idaresindeki 17 TP 941 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu şarampole devrildi.
Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Kask takmadığı belirlenen Şen, sağlık ekiplerince ilk önce Bayramiç Devlet Hastanesine, durumun ağırlaşması üzerine Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
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