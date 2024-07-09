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        Çanakkale'de şarampole devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde şarampole devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 09:56 Güncelleme: 09.07.2024 - 09:56
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        Çanakkale'de şarampole devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde şarampole devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Bayramiç'ten Kutluoba köyüne giden Yıldıray Şen (43) idaresindeki 17 TP 941 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

        Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

        Kask takmadığı belirlenen Şen, sağlık ekiplerince ilk önce Bayramiç Devlet Hastanesine, durumun ağırlaşması üzerine Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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