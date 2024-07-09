Çanakkale'de kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor

Ekipler, Akpınar köyünün yanı sıra Çaldağı, Pınarbaşı köyleri ve çevresinde de çalışma yürütüyor.

Dün akşam saatlerinde Bayramiç İlçe Jandarma ekipleri, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE), AKUT ve gönüllü arama kurtarma ekiplerinin Kırcalı'nın bulunması başladığı çalışmalara bugün devam ediliyor.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde kaybolan Alzheimer hastasının bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

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