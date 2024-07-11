Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam bulundu

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 09:13 Güncelleme: 11.07.2024 - 09:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam bulundu.

        Bayramiç'in Akpınar köyünde yaşayan Kıbrıs Gazisi Mehmet Kırcalı'nın babası Zekai Kırcalı (91) önceki gün evine dönmeyince yakınlarının haber vermesi üzerine başlatılan arama çalışması tamamlandı.

        Zekai Kırcalı, Bayramiç İlçe Jandarma ekipleri, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE), AKUT ve gönüllü arama kurtarma ekiplerinin arama çalışmaları devam ederken, köye 200 metre mesafedeki bir bahçede düşmüş vaziyette torunu Aziz Eroğlu tarafından bulundu.

        Kırcalı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        13 yaşındaki Ceren'i de kaybettik!
        13 yaşındaki Ceren'i de kaybettik!
        NATO Zirvesi'nde Arnavutluk Başbakanı detayı
        NATO Zirvesi'nde Arnavutluk Başbakanı detayı
        Hayvanlarını otlatıyordu... Ölüm birden geldi!
        Hayvanlarını otlatıyordu... Ölüm birden geldi!
        Batuhan 28 yaşındaydı... Öldüren ihmal!
        Batuhan 28 yaşındaydı... Öldüren ihmal!
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısı!
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısı!
        90'da finale kaçış!
        90'da finale kaçış!
        Ateşi yakıp çekildi
        Ateşi yakıp çekildi
        Çalıştıkça emekli aylığı düşüyor mu?
        Çalıştıkça emekli aylığı düşüyor mu?
        Ayrılık açıklaması
        Ayrılık açıklaması
        Macron sessizliğini bozdu
        Macron sessizliğini bozdu
        F.Bahçe'den tatsız prova!
        F.Bahçe'den tatsız prova!
        George Clooney'den Biden'a 'adaylıktan çekil' çağrısı
        George Clooney'den Biden'a 'adaylıktan çekil' çağrısı
        2026 NATO Zirvesi Türkiye'de
        2026 NATO Zirvesi Türkiye'de
        NATO Zirvesi'nde diplomatik temaslar
        NATO Zirvesi'nde diplomatik temaslar
        Fenomen Neslim-İnanç Güngen operasyonunda yeni ayrıntılar: Sıradan ipleri "gençleştirme ipi" diye satmışlar
        Fenomen Neslim-İnanç Güngen operasyonunda yeni ayrıntılar: Sıradan ipleri "gençleştirme ipi" diye satmışlar
        Kafkametler gemisinin kesilen parçaları yüzeye çıkarıldı
        Kafkametler gemisinin kesilen parçaları yüzeye çıkarıldı
        Fenerbahçe'de Maximin transferi bitiyor!
        Fenerbahçe'de Maximin transferi bitiyor!
        AB tarafından tescillendiler! Sayı 23'e çıktı
        AB tarafından tescillendiler! Sayı 23'e çıktı
        Immobile'de işlem tamam
        Immobile'de işlem tamam
        BYD Genel Müdürü: 'Ulaşılabilir olacak'
        BYD Genel Müdürü: 'Ulaşılabilir olacak'

        Benzer Haberler

        Çanakkale Savaşları tarihi araştırmacısı Şahin Aldoğan son yolculuğuna uğur...
        Çanakkale Savaşları tarihi araştırmacısı Şahin Aldoğan son yolculuğuna uğur...
        Kayınpederini öldürüp, 4 kişiyi yaralayan şüpheli: Yerde bulduğum bıçağı sa...
        Kayınpederini öldürüp, 4 kişiyi yaralayan şüpheli: Yerde bulduğum bıçağı sa...
        Seviyesi düşen Nilüfer Gölü'ne günlük 10 ton su aktarılacak
        Seviyesi düşen Nilüfer Gölü'ne günlük 10 ton su aktarılacak
        Yeniceli Kıbrıs gazisi İbrahim Ural, son yolculuğuna uğurlandı
        Yeniceli Kıbrıs gazisi İbrahim Ural, son yolculuğuna uğurlandı
        Çanakkaleli sporcu 36 kilometrelik Manş Denizi'ni geçmeye hazırlanıyor
        Çanakkaleli sporcu 36 kilometrelik Manş Denizi'ni geçmeye hazırlanıyor
        Çanakkale Savaşları tarihi araştırmacısı Şahin Aldoğan vefat etti
        Çanakkale Savaşları tarihi araştırmacısı Şahin Aldoğan vefat etti