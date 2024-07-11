Çanakkale'de kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam bulundu

Zekai Kırcalı, Bayramiç İlçe Jandarma ekipleri, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE), AKUT ve gönüllü arama kurtarma ekiplerinin arama çalışmaları devam ederken, köye 200 metre mesafedeki bir bahçede düşmüş vaziyette torunu Aziz Eroğlu tarafından bulundu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.