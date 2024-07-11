Alman bir subayın tarihi fotoğraf albümü Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığına bağışlandı

Çanakkale Muharebeleri sırasında Anadolu Hamidiye Tabyası'nda görev yapan Alman Subay Ernst Krieger’in fotoğraf albümü orijinal hali ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığına bağışlandı.

Çanakkale Muharebeleri'nde Anadolu Hamidiye Tabyası'nda görev yapan Krieger, Çanakkale'de kaldığı süre boyunca fotoğraf albümü oluşturdu. Çanakkale Merkez, Troya Bölgesi ve Çanakkale Tarihi Alan'ın fotoğraflarını çekti.

Savaş öncesi, savaş sırası ve savaş sonrası olarak bölgeyi fotoğraflayan Krieger, fotoğrafları ülkesi Almanya'ya götürdükten sonra yıllarca muhafaza etti.

Yıllarca korunan fotoğraflar, Ernst Krieger’in kızı Sabine Krieger tarafından 2016'da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüstem Aslan'a takdim edildi. Bir süre ÇOMÜ bünyesinde kalan albüm ile ilgili akademik çalışmalar gerçekleştirildi.

Çanakkale Muharebeleri ile ilgili önemli bir eser olması sebebiyle fotoğraflar, Prof. Dr. Aslan tarafından Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığına bağışlandı.

Prof. Dr. Aslan'ın fotoğrafları Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'e teslim ettiği ziyarette ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu da yer aldı.