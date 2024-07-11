Seddülbahir Kalesi Dünya Mimarlık Festivali finalinde

Festivalde, 68 ülkeyi temsil eden 140 jüri üyesi karşısında gerçekleştirilecek proje sunumlarının ardından dünyanın en prestijli mimarlık platformu ödüllerinin kazananları açıklanacak.

Ulusal alanda Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası ödüllerinin yanı sıra Archıtızer a+ ve Domus gibi uluslararası yarışmalarda da kısa listeye girme başarısı gösteren Seddülbahir Kalesi, 6-8 Kasım'da Singapur'da düzenlenecek Dünya Mimarlık Festivali'nde yarışacak.

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