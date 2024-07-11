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        Seddülbahir Kalesi Dünya Mimarlık Festivali finalinde

        Dünya'nın önde gelen mimari projeleri arasında adından söz ettiren Seddülbahir Kalesi, Dünya Mimarlık Festivali'nde de "tamamlanan kültür yapıları" kategorisinde seçilen 11 finalist arasında yerini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 13:52 Güncelleme: 11.07.2024 - 13:54
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        Seddülbahir Kalesi Dünya Mimarlık Festivali finalinde
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        Dünya'nın önde gelen mimari projeleri arasında adından söz ettiren Seddülbahir Kalesi, Dünya Mimarlık Festivali'nde de "tamamlanan kültür yapıları" kategorisinde seçilen 11 finalist arasında yerini aldı.

        Ulusal alanda Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası ödüllerinin yanı sıra Archıtızer a+ ve Domus gibi uluslararası yarışmalarda da kısa listeye girme başarısı gösteren Seddülbahir Kalesi, 6-8 Kasım'da Singapur'da düzenlenecek Dünya Mimarlık Festivali'nde yarışacak.

        Festivalde, 68 ülkeyi temsil eden 140 jüri üyesi karşısında gerçekleştirilecek proje sunumlarının ardından dünyanın en prestijli mimarlık platformu ödüllerinin kazananları açıklanacak.

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