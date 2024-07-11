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        Çanakkale'de 3. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir apartmanın 3. katından düşen 2 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 13:59 Güncelleme: 11.07.2024 - 13:59
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        Çanakkale'de 3. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı
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        Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir apartmanın 3. katından düşen 2 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

        Atatürk Mahallesi Hacı İbrahim Bodur Caddesinde oturan akrabasına bırakılan 2 yaşındaki B.Ç, 3. kattaki evin penceresinden düştü.

        B.Ç'nin düştüğünü gören apartmanın girişindeki marketin çalışanları ve müşteriler, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

        Sağlık ekiplerince ilk önce Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.Ç, durumunun ağır olması nedeniyle sevk edildiği Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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