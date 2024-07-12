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        Çanakkale'de kanser tarama ve MR cihazı alımı için yardım kampanyası başlatıldı

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine ileri teknolojiyle tasarlanmış PET/BT kanser tarama ve yapay zekalı modern MR cihazlarının kazandırılması amacıyla yardım kampanyası başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 12:33 Güncelleme: 12.07.2024 - 12:33
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        Çanakkale'de kanser tarama ve MR cihazı alımı için yardım kampanyası başlatıldı
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        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine ileri teknolojiyle tasarlanmış PET/BT kanser tarama ve yapay zekalı modern MR cihazlarının kazandırılması amacıyla yardım kampanyası başlatıldı.

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, üniversite hastanesinde "Senin Desteğin ile Daha Güçlü Bir Hastane" sloganıyla düzenlenen kampanyanın tanıtım etkinliğinde, sağlık hizmetlerini daha da ileri taşıyacak önemli bir kampanyaya imza atıldığını söyledi.

        Erenoğlu, PET/BT kanser tarama ve yapay zekalı modern MR cihazlarının birçok ana bilim dalına faydasının dokunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Sağlık hizmeti, sürüncemeye uğramaması gereken bir hizmet. PET/BT kanser tarama ve yapay zekalı modern MR cihazlarının temini için başlattığımız kampanya için sizlerin karşısına çıktık. Hastane önemli. Çünkü hastane, üniversitemizin halka açılan ilk ve en önemli yüzü. Dolayısıyla modern tıbbın gerektirdiği bu cihazlara hızlı bir şekilde sahip olmamız gerekiyor. Bu cihazlar sayesinde doktorlarımız hastalıkları daha hızlı ve doğru şekilde tespit edebilecek, hastalarımızı farklı kentlere göndermek zorunda kalmadan Çanakkale'de hem etkin hem de ekonomik yönde müdahale edebileceğiz."

        - 6 ay içinde 120 milyon liralık 2 cihazın alınması hedefleniyor

        İl Sağlık Müdürü Gökhan Baştürk de üniversitelerin, illerin, ülkelerin lokomotifi olduğunu ifade etti.

        Baştürk, bu bağış ve yardım kampanyasını bir görev olarak gördüğünü belirterek, "Çanakkaleliler, burada hizmet edenler, burada doğmuş olanlar, buradan mezun olanlar üniversitesine sahip çıkmak durumunda. Devlette, özelde eksiklerimizin olduğunun farkındayım ama bunları gidermek için elimizden geleni yapmalıyız." diye konuştu.

        ÇOMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muammer Karaayvaz da dünyaca ünlü Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Cleveland Klinik'in bağışlar üzerine kurulduğunu söyledi.

        Prof. Dr. Karaayvaz, Türkiye'de tıp eğitiminin ve sağlık hizmetlerinin devlet tarafından ücretsiz verildiğine dikkati çekerek, "Devlet hastaneleri ve üniversite hastaneleri kar amacı gütmezken, bizim aynı zamanda tıp eğitimindeki gelişmeleri, teşhis ve tedavi hizmetlerindeki teknolojik gelişmeleri takip edebilmemiz normal şartlarda mümkün değildir." dedi.

        ÇOMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hasan Ali Kiraz, yardım kampanyasına gösterilecek ilgi ve desteğe ciddi manada ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

        PET/BT kanser tarama cihazının, kanser hastalıklarının tanı, evreleme, tedaviye yanıtı değerlendirme ve takip süreçlerinde çok kıymetli bir yeri olduğunu belirten Kiraz, yeni bir MR cihazı alımı gerçekleştiğinde de randevuların çok daha yakın tarihe verilmesinin mümkün olacağını, birçok tümör şüphesi olan kitle görüntüsünde teşhis yapabileceklerini kaydetti.

        Programın sonunda, kampanyaya ilk bağışı Rektör Prof. Dr. Erenoğlu, İl Sağlık Müdürü Baştürk ve hastanede görevli doktorlar yaptı.

        Kampanya kapsamında 6 ay içinde 120 milyon liralık 2 cihazın alınması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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